Вниманию строительных компаний

Строительная лаборатория компании "КСМ" предлагает новый вид услуг

Лаборатория АО "Специализированный Застройщик "КСМ" работает на рынке на протяжении 13 лет, а её список заказчиков включает не только строительные предприятия из Карелии, но и из других регионов Северо-Запада. Список выполняемых работ очень широкий: комплексная проверка инертных материалов, бетонов и растворов, асфальтобетона, обследование зданий и сооружений, тепловизионное обследование объектов строительства и инженерных сетей.

В октябре текущего года лаборатория получила право на предоставление нового вида услуг – неразрушающего контроля (НК) сварных соединений металлических изделий и конструкций с использованием методов визуального и измерительного контроля, а также ультразвукового контроля.



Визуальный и измерительный контроль позволяет обнаружить коррозионные поражения и трещины, изъяны материала, обработки и подготовки поверхности.

Данные испытания проводят практически на каждом этапе производства: при входном контроле, при подготовке деталей к процессу сварки и наплавки, в процессе выполнения сварочных работ, при выполнении диагностирования и проведении ремонтных работ, перед проведением других видов контроля.

Ультразвуковой контроль проводят после выполнения визуального контроля готового сварного соединения и устранения ранее выявленных дефектов. Его результатом является выявление координат расположения несплошности, размерах дефекта и количестве дефектов на участке сварного шва.

Лаборатория компании "КСМ" имеет возможность выполнить неразрушающие визуальный и измерительный, а также ультразвуковой контроль сварных соединений по следующим объектам промышленной безопасности в энергетике и строительстве:

– Объекты котлонадзора: паровые и водогрейные котлы, электрические котлы, сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 Мпа, трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой более 115°C, барокамеры;

– Здания и сооружения (строительные объекты): металлические конструкции, в том числе, стальные конструкции мостов.

За информацией обращайтесь по адресу: Петрозаводск, ул. Заводская, 2А. Телефон: +7-921-226-94-59. stroy-lab@yandex.ru

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