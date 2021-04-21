Внимательные водители Северо-Запада могут продлить каско дешевле на 30%

В «СберБанк Онлайн» появился новый продукт от компании «Сбербанк страхование».

«Сберкаско 2.0» позволяет застраховать машину от угона и ущерба без предварительного осмотра. Автовладельцам, у которых не было аварий, доступен полис со скидкой 30% от фактической стоимости предыдущего договора.

«В декабре 2020 года «Сбербанк страхование» предложила клиентам мини-каско программу, по условиям которой компенсировался ущерб от аварий, если у виновника ДТП не было ОСАГО. Теперь эту программу дополнит «Сберкаско 2.0» — безосмотровое каско с полным покрытием и экспресс-оформлением. При расчёте стоимости полиса мы используем скоринговые модели, которые позволяют сформировать для клиента персональное предложение. «Сберкаско 2.0» можно оформить в СберБанк Онлайн и на сайте «Сбербанк страхования», — сказал генеральный директор СК «Сбербанк страхование» Михаил Волков.

«Любой водитель бы хотел, чтобы его машина была защищена от любых возможных происшествий, и полис каско может такую защиту предоставить. Однако некоторых автовладельцев, особенно тех, которые внимательно относятся к своему стилю вождения и соблюдают все меры предосторожности, может смущать цена договора. Мы предлагаем перейти в нашу компанию со скидкой 30% — так клиенты сохранят свои привычки и сэкономят средства», — рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Продукт «Сберкаско 2.0» предназначен для владельцев легковых автомобилей отечественного производства возрастом до четырёх полных лет или иномарок с левым расположением руля в возрасте до девяти полных лет. Полис защитит транспортное средство от угона и ущерба, в том числе тотального, а также от различных повреждений, угона, кражи колёс и других частей.

Стоимость полиса зависит от стажа вождения, года выпуска и пробега автомобиля. Безаварийные водители смогут получить скидку, прикрепив при оформлении полиса фото предыдущего договора страхования в соответствующем поле. Готовый полис будет направлен клиенту по электронной почте. Урегулирование убытков по программе доступно дистанционно в мобильном приложении СберОсмотр.

ПАО Сбербанк



Источник Сбербанк