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Внимательные водители Северо-Запада могут продлить каско дешевле на 30%

Новости. Общество
12:10, 22 Апреля 2021
фото: © Олег Яковлев/Р­БК
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В «СберБанк Онлайн» появился новый продукт от компании «Сбербанк страхование».

«Сберкаско 2.0» позволяет застраховать машину от угона и ущерба без предварительного осмотра. Автовладельцам, у которых не было аварий, доступен полис со скидкой 30% от фактической стоимости предыдущего договора.

«В декабре 2020 года «Сбербанк страхование» предложила клиентам мини-каско программу, по условиям которой компенсировался ущерб от аварий, если у виновника ДТП не было ОСАГО. Теперь эту программу дополнит «Сберкаско 2.0» — безосмотровое каско с полным покрытием и экспресс-оформлением. При расчёте стоимости полиса мы используем скоринговые модели, которые позволяют сформировать для клиента персональное предложение. «Сберкаско 2.0» можно оформить в СберБанк Онлайн и на сайте «Сбербанк страхования», — сказал генеральный директор СК «Сбербанк страхование» Михаил Волков.

«Любой водитель бы хотел, чтобы его машина была защищена от любых возможных происшествий, и полис каско может такую защиту предоставить. Однако некоторых автовладельцев, особенно тех, которые внимательно относятся к своему стилю вождения и соблюдают все меры предосторожности, может смущать цена договора. Мы предлагаем перейти в нашу компанию со скидкой 30% — так клиенты сохранят свои привычки и сэкономят средства», — рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Продукт «Сберкаско 2.0» предназначен для владельцев легковых автомобилей отечественного производства возрастом до четырёх полных лет или иномарок с левым расположением руля в возрасте до девяти полных лет. Полис защитит транспортное средство от угона и ущерба, в том числе тотального, а также от различных повреждений, угона, кражи колёс и других частей.

Стоимость полиса зависит от стажа вождения, года выпуска и пробега автомобиля. Безаварийные водители смогут получить скидку, прикрепив при оформлении полиса фото предыдущего договора страхования в соответствующем поле. Готовый полис будет направлен клиенту по электронной почте. Урегулирование убытков по программе доступно дистанционно в мобильном приложении СберОсмотр.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-04-22 12:57:16
Не надо забывать, шо скупой платит дважды.
Дешево, без осмотра, при дтп вместо осмотра специально обученными людями, шото там пофоткать на приложеньку - это какая-то фигня. Я попадал в приключения на свой задний бампер и мне это кажется подозрительным. Страхари всегда со скрипом согласовывают расходы на повреждения, которые вылезают на дефектовке у ремотников, будучи не замеченными при осмотре на экспертизе, причем глазами специально обученного человека. А эти обещают довольствоваться фотками с приложеньки на которых как водится ни черта не видно, особенно если толком не уметь фоткать.
Не, спасибо, я пока буду сидеть, как говорят западные партнеры, на "легаси". А потом будем посмотреть :)
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