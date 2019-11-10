Внучка советского военнопленного нашла своего дедушку в Петрозаводске

Жительница Финляндии Ира Вихреялехто, долгие годы искавшая своего дедушку, нашла своих родственников в Карелии.

Пять лет жительница Тампере Ира Вихреялехто искала следы своего дедушки, бывшего советского военнопленного, и наконец нашла, пишет новостная служба Yle.

"Его зовут Иван Анашкин, 1923 года рождения. Жил в Петрозаводске. Во время войны-продолжения осенью 1941 года его взяли в плен и отправили на хозяйственные работы в училище Отава, недалеко от Миккели. Там он в 1943 году познакомился с моей бабушкой Лемпи", - сообщила Ира.

Заводить романы между местными жителями и военнопленными было чревато неприятностями: это каралось законом, поэтому Иван и Лемпи встречались тайно. Весной 1944 года бывший советский солдат карельского происхождения снова попал на фронт, но уже в составе батальона соплеменников финской армии*. 18 июня Иван пропал бесследно. Больше влюбленные друг друга не видели.

«А бабушка на Иванов День (Юханнус) родила моего отца Юхани. После этого ей пришлось два года скрываться от правоохранительных органов, чтобы не объяснять, откуда ребенок. Ситуация успокоилась лишь в 1946 году, когда она вышла замуж за финна.

Только после смерти бабушки в 1968 году Юхани из ее завещания узнал, что он сын военнопленного. При жизни Лемпи ничего не рассказывала, но хранила несколько старых фотографий. На одной из них было трое мужчин. Но кто они? Кусок фотографии с нижнего края был оборван, словно для того, чтобы навсегда скрыть подпись. Я догадывалась, что один из этих ребят может быть моим дедушкой», - говорит Ира Вихреялехто.

Ира задалась целью – во что бы то ни стало найти следы деда и его родственников.

"Во многом я делала это ради отца, который мучился от того, что не знал, кто его настоящий папа", - призналась Ира.

Поиски затянулись на несколько лет. Женщина изучала все возможные варианты, несколько раз шла по ложному следу, пока снова не вернулась к той самой фотографии с тремя мужчинами. Ей подсказали – у того, что справа, схожие с Юхани телосложение и форма лица.

"Я выяснила, что этого человека звали Иван, - рассказала Ира. - Оставалось самое сложное – найти родственников Анашкина и сделать тест на ДНК. Долгое время Ире этого не удавалось, но потом случилось чудо".

Живущая в Финляндии Мария Гурина приехала к маме погостить в Петрозаводск, где случайно увидела передачу карельского телевидения на финском языке – в ней женщина по имени Ира Вихреялехто рассказывала о поисках дедушки.

"Я телевизор вообще не люблю, но тут просто из-за финского языка решила посмотреть. И вдруг такая история. Сразу подумала, что могу этой женщине помочь, - вспоминает Мария. - Связалась с ней, и мы договорились, что я разузнаю информацию об Анашкине через российские соцсети. Не прошло и нескольких дней, как родственники Ивана нашлись.

Оказалось, что был еще жив 88-летний Николай Анашкин – родной младший брат Ивана. Близкие Николая отозвались на просьбу и успели до эго кончины сделать тест ДНК".

"Это удивительно, - говорит Мария Гурина. - Три года назад умерла его жена, и он умер в тот же день. Такое ощущение, что последние годы Николай держался только ради того, чтобы помочь нам установить родство. Да, результаты теста позволили собрать всю мозаику, - говорит Ира, - мы нашли моего дедушку".

О послевоенных годах жизни Ивана Анашкина известно немного. Попал ли он в сталинские лагеря или избежал наказания, которому подвергались многие советские военнопленные? Известно лишь то, что он, к большому удивлению близких, поселился у самой финской границы. Как знать, может быть, надеялся, что границу откроют и он снова увидит свою Лемпи?

Чуть позже Иван женился на местной финке, и у него родилась дочь Ира (Ирина) – очередное удивительное совпадение. К сожалению, он не обрел счастья в жизни. Послевоенная жизнь была временами тяжелой, не всем удавалось справиться с психологическим грузом. Иван злоупотреблял алкоголем и умер в 60-е годы от аппендицита.

По словам Иры, она очень горит желанием познакомиться со своими российскими родственниками – с тетей и троюродной сестрой. Пока они переписываются по интернету и планируют встречу, хотят вместе сходить на могилу Ивана.

Ира Вихреялехто полагает, что в Финляндии около трех сотен потомков советских военнопленных. Специально для этих людей она открыла в Фейсбуке страницу.

"Это что-то вроде группы поддержки, ведь долгое время тема умалчивалась, и дети советских военнопленных старались не раскрывать своей родословной – это было позорно. Я вообще надеюсь, что эта страница военного времени наконец-то будет в полной мере освещена. Воевали правители, а простые люди, такие как Иван и Лемпи, прекрасно ладили, влюблялись друг в друга. Об этом надо больше писать, когда речь касается войны", - рассказала женщина.

Воскресенье 2019 года – особенный день в жизни Иры Вихреялехто и Юхани Каутиайнен. Они впервые пойдут на кладбище и поставят свечу в память об Иване Анашкине – родном отце и дедушке, которого они так долго искали.

"Я особенно рада за своего папу. Я вижу, насколько это ему важно. Мы теперь знаем, кто мы и где наши корни", - призналась жительница Финляндии.