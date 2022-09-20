«Во власти циклона»: стало известно, придет ли тепло в Карелию

Синоптики центра «Фобос» рассказали о периоде затяжного потепления.

По прогнозу специалистов центра «Фобос», с началом октября в европейскую часть России пришел период затяжного потепления. Контрастная погода стала следствием кардинальной перестройки атмосферных процессов. С начала сентября в регионе властвовали циклоны, но сейчас с юга ненастные вихри начинает теснить гребень антициклона. Уже с 5 октября под влиянием зоны высокого давления оказалась вся западная половина Русской равнины. Исключение составили только Кольский полуостров и Карелия – туда пробился очередной атлантический циклон. И если на огромной территории – от Балтики до Крыма – наконец-то прекратились осадки, то Карелия осталась с дождями.

«В последующие дни антициклон продолжит разрастаться. Он так и не сможет пробиться на север Русской равнины – эта часть страны останется под влиянием атмосферных фронтов. Но вот на юге и в средней полосе погода благодаря этому кардинально изменится. Главным образом из-за того, что солнце наконец сможет как следует прогреть приземный слой атмосферы. К выходным в Среднем Поволжье, на Южном Урале, на Северо-Западе и на севере Центрального района снова будет выше +15°. А в Черноземье и в низовьях Волги ожидаются почти летние +15…+20°. Ну а самый комфортный температурный режим установится, конечно же, на Юге. В Краснодаре благодаря антициклону в ближайшие дни без осадков, +20…+23°! Такие показатели соответствуют, скорее, климату мая, нежели октября», - говорится в сообщении центра «Фобос».