Во время белых ночей в Петрозаводске не будут отключать фонари

С этого года искусственное освещение перестаёт полностью отключаться на период с 26 мая по 26 июля, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Такое решение принято администрацией города в связи с многочисленными обращениями граждан и надзорных органов в прошлом сезоне.

В соответствии с требованиями законодательства, включение осветительных установок следует проводить при снижении естественной освещённости до 20 люксов.



Как пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев, из-за изменчивости карельской погоды отсутствует возможность в тот или иной момент корректно спрогнозировать уровень естественного освещения. Он значительно уменьшается в пасмурные дни, тем более ночи.

График работы наружного освещения составлен на весь год. В период белых ночей фонари включаются на 3-5 часов. При увеличении продолжительности тёмного времени суток растёт и длительность работы установок.