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Во время грозы в Петрозаводске ветер выворотил деревья с корнями (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Происшествия
08:25, 16 Июля 2021
фото: Ирина Белкина/паблик Погода Петрозаводска и Карелии

В Песках ветер повалил сразу несколько деревьев, некоторые были вырваны из земли с корнями.

В паблике «Погода Петрозаводска и Карелии» опубликовано фото и видео стихии, которая бушевала 15 июля в микрорайон Пески.

На видео запечатлено, как град с дождем застал отдыхающих на пляже: в купальника, с вещами в руках десятки людей пытались найти укрытие от непогоды.

В то же время порывистый ветер испытывал на прочность деревья в городе – устояли не все.

В Песках упало сразу несколько деревьев, некоторые ветер выворотил с корнями.

Напомним, что по дороге из Песков к центру города лежала упавшая сосна, на улице Володарского движение также перекрыло упавшее дерево, а на улице Калинина огромная черемуха сломалась пополам и придавила автомобиль.

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