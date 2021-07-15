Во время грозы в Петрозаводске ветер выворотил деревья с корнями (ФОТО и ВИДЕО)

В Песках ветер повалил сразу несколько деревьев, некоторые были вырваны из земли с корнями.

В паблике «Погода Петрозаводска и Карелии» опубликовано фото и видео стихии, которая бушевала 15 июля в микрорайон Пески.

На видео запечатлено, как град с дождем застал отдыхающих на пляже: в купальника, с вещами в руках десятки людей пытались найти укрытие от непогоды.

В то же время порывистый ветер испытывал на прочность деревья в городе – устояли не все.

В Песках упало сразу несколько деревьев, некоторые ветер выворотил с корнями.

Напомним, что по дороге из Песков к центру города лежала упавшая сосна, на улице Володарского движение также перекрыло упавшее дерево, а на улице Калинина огромная черемуха сломалась пополам и придавила автомобиль.