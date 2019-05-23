Во время ипотечных каникул могут разрешить не платить НДФЛ

Госдума в ходе заседания приняла в первом чтении законопроект об освобождении граждан от уплаты НДФЛ в размере 35% во время "ипотечных каникул".

"Предлагается освободить граждан, которые воспользовались правом на "ипотечные каникулы" от уплаты налога на доходы физических лиц при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе "ипотечных каникул", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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