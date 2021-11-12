Во время семейного ужина житель Карелии воткнул отчиму ножницы в горло и убежал

Семейный ужин в Питкярантском районе закончился уголовным делом, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции по Питкярантскому району поступило сообщение от работников больницы, куда в тяжелом состоянии был доставлен 47-летний горожанин с двумя проникающими колото-резаными ранами шеи.

Участковый уполномоченный полиции выяснил, что ранения мужчине причинил пасынок. 28-летний житель Питкяранты признался рассказал, что в день преступления был в гостях у матери и отчима. Во время семейного ужина между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого молодой человек схватил ножницы и ударил ими хозяина квартиры, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция инкриминируемой фигуранту статьи — лишение свободы на срок до двух лет.