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Новости. Экономика
09:00, 07 Февраля 2019

Во всех гипермаркетах ЦСК первая распродажа года

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С 8 по 28 февраля во всех гипермаркетах ЦСК первая распродажа года со скидками до 80%.

В акции принимают участия двери, напольные покрытия, кафель, обои, сантехника, текстиль, панели, сезонная одежда и обувь, ручной и электроинструмент, а так же многое другое!

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*Количество товара ограничено, подробности акции в гипермаркетах ЦСК.

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