Новости по теме
Загрузка...
С 8 по 28 февраля во всех гипермаркетах ЦСК первая распродажа года со скидками до 80%.
В акции принимают участия двери, напольные покрытия, кафель, обои, сантехника, текстиль, панели, сезонная одежда и обувь, ручной и электроинструмент, а так же многое другое!
Полный каталог наших товаров - по ссылке.
*Количество товара ограничено, подробности акции в гипермаркетах ЦСК.
На правах рекламы
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.02.2019, 11:51
31.01.2019, 15:27
06.02.2019, 11:12
31.01.2019, 06:40
01.02.2019, 19:10
Аналитика
06.02.2019 12:42
Политкухня
Карельский парламентарий повторно выступил с законодательной инициативой о самовыдвижении кандидатов на пост главы региона.
05.02.2019 09:31
04.02.2019 15:42
31.01.2019 15:22
30.01.2019 16:17
Чтиво
06.02.2019 14:45
Кофе со сливками
Гость рубрики "Кофе со сливками" - известный карельский депутат и бизнесмен Виталий Красулин.
04.02.2019 09:31
31.01.2019 17:12
31.01.2019 16:24
Медиа
Новое
Сегодня 09:50
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?