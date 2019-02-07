С 8 по 28 февраля во всех гипермаркетах ЦСК первая распродажа года со скидками до 80%.

В акции принимают участия двери, напольные покрытия, кафель, обои, сантехника, текстиль, панели, сезонная одежда и обувь, ручной и электроинструмент, а так же многое другое!

Полный каталог наших товаров - по ссылке.

*Количество товара ограничено, подробности акции в гипермаркетах ЦСК.

На правах рекламы