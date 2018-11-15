Во всех районах Карелии идут масштабные учения энергетиков

Учения энергетиков продлятся до 22 декабря.

С 22 сентября бригады МРСК Северо-Запада, входящей в группу компаний "Россети", из семи регионов федерального округа массово расчищают трассы воздушных линий, убирают аварийные деревья, меняют провода в районах республики – идут учения.

О том, с чем связано проведение столь масштабного мероприятия и как оно повлияет на работу энергетиков и населения Карелии этой зимой, "Столица" узнала у первого заместителя директора - главного инженера филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" Павла Панибратова.

Что рассказал о ходе учений в ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго", читайте здесь.