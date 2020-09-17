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Во Всемирный день мониторинга воды "РКС" рассказали, как очищается вода в Петрозаводске

Новости. Общество
16:57, 18 Сентября 2020
фото: © "РКС-Петрозаводск"
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Сегодня Всемирный день мониторинга качества воды.

И в этот важный для всего мира день "РКС-Петрозаводск" напоминает о том, как сотрудники компании заботятся о здоровье петрозаводчан. Из труб водоочистных сооружений в столицу Карелии поступает вода, соответствующая всем нормам СанПиН. Это вода питьевая, и, как показали неоднократные исследования, вода водоочистных сооружений ничем не хуже бутилированной (например, зачастую в бутилированной воде содержится больше хлора, чем в водопроводной), а стоит водопроводная вода в тысячи раз дешевле.

В 2015 году по решению Совета Баренцева/Евроарктического региона из списка "экологических горячих точек" была исключена точка К4 – городские водоочистные сооружения. В этом году из "экологических горячих точек" исключили и КОС. Это произошло благодаря реализованному три года назад крупнейшему проекту строительно-монтажных работ на канализационных очистных сооружениях. С момента завершения проекта, вода, попадающая в озеро, стала чище той, что из Онего забирают на водопроводных сооружениях. А два года назад "РКС-Петрозаводск" пошли еще дальше и перестали использовать жидкий хлор для очищения воды, теперь воду обеззараживают путем применения низкоконцентрированного гипохлорита натрия.

Еще в марте,  в связи с непростой эпидемиологической обстановкой, лаборатория "РКС-Петрозаводск" усилила контроль над качеством как водопроводной, так и сточной воды. Эти меры поддерживаются и сейчас: сотрудники испытательной лаборатории контроля качества воды АО "ПКС-Водоканал" на водозаборных и канализационных очистных сооружениях берут пробы чаще обычного, на ВОСе функционирует интенсивное УФ-облучение водопроводной воды.

За 15 лет присутствия компании в Петрозаводске "РКС" вложили  в развитие коммунальной сферы республики Карелия 3,5 миллиарда рублей и не собираются останавливаться на достигнутом. "РКС-Петрозаводск" стоит на страже здоровья горожан!

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