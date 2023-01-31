Во вторник, 21 февраля, в Петрозаводске будут искать пьяных водителей

В Госавтоинспекции карельской столицы предупредили о массовых проверках на дорогах города.

Как предупредили в ГИБДД Петрозаводска, завтра, 21 февраля, в городе пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Согласно статистике, за январь текущего года в Петрозаводске были отстранены от управления 65 пьяных водителей.

В Госавтоинспекции напомнили, что о случаях, когда автомобилем управляет нетрезвый водитель, можно сообщить в дежурную группу по телефонам: 715-900, 78-44-44.