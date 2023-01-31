Во вторник, 21 февраля, в Петрозаводске будут искать пьяных водителей

В Госавтоинспекции карельской столицы предупредили о массовых проверках на дорогах города.
Как предупредили в ГИБДД Петрозаводска, завтра, 21 февраля, в городе пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».
Согласно статистике, за январь текущего года в Петрозаводске были отстранены от управления 65 пьяных водителей.
В Госавтоинспекции напомнили, что о случаях, когда автомобилем управляет нетрезвый водитель, можно сообщить в дежурную группу по телефонам: 715-900, 78-44-44.
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