Во вторник ночью в Карелии похолодает до 0

О погоде на 25 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, во вторник будет переменная облачность.



Днем возможен кратковременный дождь.

Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +7, +9 градусов, днем потеплеет до +17, +19.

В Карелии ночью местами, днем в большинстве районов ожидается кратковременный дождь, днем – гроза.



Ветер ночью северо-западный, западный. Днем западный, юго-западный умеренный, порывистый.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +5, +10 градусов, на востоке похолодает до 0. Днем потеплеет до +16, +21 градуса.