Во вторник ночью в Карелии похолодает до 0

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О погоде на 25 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, во вторник будет переменная облачность.
Днем возможен кратковременный дождь.
Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный, западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит +7, +9 градусов, днем потеплеет до +17, +19.
В Карелии ночью местами, днем в большинстве районов ожидается кратковременный дождь, днем – гроза.
Ветер ночью северо-западный, западный. Днем западный, юго-западный умеренный, порывистый.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +5, +10 градусов, на востоке похолодает до 0. Днем потеплеет до +16, +21 градуса.
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