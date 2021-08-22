Во вторник ночная температура в Карелии опустится до +1°C

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на 24 августа.

В Петрозаводске во вторник будет облачно. Ожидается дождь, ночью и утром временами сильный. Ветер северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью опустится до +8, +10°С, днем будет ненамного теплее +10, +12°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии будет облачно с прояснениями. По центральным и южным районам пройдут дожди, местами сильные, по северным районам небольшие, местами умеренные.

Ветер будет дуть северо-восточный, северный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10°С, на севере местами опустится до +1°C, днем +7, +12°С.