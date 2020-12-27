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Во вторник в Карелии вновь потеплеет

Новости. Погода
17:00, 28 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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О погоде на вторник, 29 декабря, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник, 29 декабря, будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем возможен небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -8, -10°С, днем -6, -8°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем умеренный снег. На юго-западе появятся сложные отложения. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью -6, -11°С, днем -4, -9°С, на юго-западе 0, -5°С в течение суток.

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