Во вторник в Карелии ожидается небольшой снег и гололедица

О погоде на вторник, 15 декабря, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник, 15 декабря, будет облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица. Ветер южный, юго-западный слабый.

Температура воздуха ночью составит -7, -9°С, днем столбик термометра остановится на отметке -4, -6°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южных направлений слабый.

Ночью похолодает до -6, -11°С, местами до -16°С, днем потелеет до -3, -8°С.