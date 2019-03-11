Во вторник в Карелии ожидается снег, местами сильный

Новости по теме
Загрузка...
О погоде на 12 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.
В Петрозаводске 12 марта будет облачная погода. Выпадет снег, ночью – сильный. На дорогах гололедица.
Ветер ночью юго-западный, западный. Днем западный, северо-западный умеренный.
Температура ночью составит -5, -7 градусов, днем потеплеет до -1, -3.
В Карелии также будет облачно. Ночью и утром в большинстве районов выпадет умеренный снег, местами сильный. Днем – небольшой (местами умеренный снег). На дорогах гололедица.
Ветер северный, северо-западный. На юге ночью западный, юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный.
Ночью столбик термометра задержится на показателях -3, -8, местами похолодает до -16 градусов. Днем температура составит 0, -5.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.03.2019, 13:10
05.03.2019, 13:05
10.03.2019, 14:30
05.03.2019, 11:56
10.03.2019, 11:00
04.03.2019, 12:37
Аналитика
Сегодня 15:47
Политкухня
Въезд большегрузов в центр города могут запретить в Петрозаводске.
Сегодня 15:02
Сегодня 12:26
Сегодня 12:03
07.03.2019 14:07
Чтиво
Сегодня 11:04
Личное мнение
Нынешний чиновник — это поиск бесконечного получения одобрения, считает политолог Олег Реут.
06.03.2019 13:45
01.03.2019 12:07
28.02.2019 19:31
Медиа
Сегодня 12:42
Опрос
Будете ли вы поститься?
Комментарии