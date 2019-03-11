Во вторник в Карелии ожидается снег, местами сильный

О погоде на 12 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске 12 марта будет облачная погода. Выпадет снег, ночью – сильный. На дорогах гололедица.

Ветер ночью юго-западный, западный. Днем западный, северо-западный умеренный.

Температура ночью составит -5, -7 градусов, днем потеплеет до -1, -3.

В Карелии также будет облачно. Ночью и утром в большинстве районов выпадет умеренный снег, местами сильный. Днем – небольшой (местами умеренный снег). На дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-западный. На юге ночью западный, юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный.

Ночью столбик термометра задержится на показателях -3, -8, местами похолодает до -16 градусов. Днем температура составит 0, -5.