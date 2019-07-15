Во вторник в Карелии ожидаются кратковременные дожди

О погоде на 16 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, во вторник в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь.



Ветер переменный, 2-7 м/c.



Ночью столбик термометра остановится на отметке +6, +8 градусов. Днем воздух прогреется до +17, +19.



В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди.



Ветер переменный слабый.



Ночью температура воздуха составит +4, +9 градусов. Днем потеплеет до +16, +21, на севере будет +10, +15 градусов.