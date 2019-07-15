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Новости. Погода
17:00, 15 Июля 2019
фото: pixabay.com

Во вторник в Карелии ожидаются кратковременные дожди

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О погоде на 16 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, во вторник в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь.

Ветер переменный, 2-7 м/c.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +6, +8 градусов. Днем воздух прогреется до +17, +19.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди.

Ветер переменный слабый.

Ночью температура воздуха составит +4, +9 градусов. Днем потеплеет до +16, +21, на севере будет +10, +15 градусов.

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