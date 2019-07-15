Во вторник в Карелии ожидаются кратковременные дожди

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О погоде на 16 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, во вторник в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь.
Ветер переменный, 2-7 м/c.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +6, +8 градусов. Днем воздух прогреется до +17, +19.
В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди.
Ветер переменный слабый.
Ночью температура воздуха составит +4, +9 градусов. Днем потеплеет до +16, +21, на севере будет +10, +15 градусов.
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