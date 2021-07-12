Во вторник в Карелии по-прежнему будет жарко

Прогноз на 13 июля опубликовал Гидрометцентр республики.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный слабый.

Температура воздуха ночью будет составлять +19, +21°С, днем поднимется до +28, +30°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В районах Карелии также будет наблюдаться переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +20°С, местами до +12°С. Днем воздух разогреется до+27, +32°С, на севере местами не так жарко — до+22, +27°С.