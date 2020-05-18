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Во вторник в Карелии потеплеет до +12

Новости. Погода
17:00, 18 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 19 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный умеренный.

Ночью будет 0, +2 градуса, днем потеплеет до +12.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На севере ночью на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +3, -2 градуса, при прояснениях подморозит до -6. Днем потеплеет до +12 градусов.

 

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