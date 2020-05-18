Во вторник в Карелии потеплеет до +12

О погоде на 19 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.



Ветер северо-западный умеренный.



Ночью будет 0, +2 градуса, днем потеплеет до +12.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На севере ночью на дорогах гололедица.



Ветер северо-западный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +3, -2 градуса, при прояснениях подморозит до -6. Днем потеплеет до +12 градусов.