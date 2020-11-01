Во вторник в Карелии снова потеплеет до +8

О погоде на 3 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник, 3 ноября, будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, днем умеренный дождь.

Ветер южный, юго-западный сильный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью составит +2,+4°С, днем потеплеет до +6,+8°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии также будет облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем на большей части умеренный дождь.

Ветер южный, юго-западный сильный, порывистый.

Температура воздуха ночью 0, +5°С, днем +4, +9°С.