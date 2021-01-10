Во вторник в Карелии будет морозно

О погоде на вторник, 12 января, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник, 12 января, будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -19, -21°С, днем -15, -17°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В районах Карелии будет облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -14, -19°С, местами до -23°С , днем -14, -19°С, местами до -23°С.