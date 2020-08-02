Во вторник жителей Карелии ожидает дождливая и ветреная погода

О погоде на 4 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие кратковременные дожди.
Ветер юго-западный, южный умеренный.
Ночью будет +11, +13 градусов, днем потеплеет до +23.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов – кратковременные дожди. Возможны грозы.
Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывистый.
Температура воздуха ночью задержится на показателях +9, +14. Днем потеплеет до +23 градусов.
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