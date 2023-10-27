Во вторник жителям Карелии расскажут о том, что нужно знать родителям маленьких детей

В отделении Социального фонда 31 октября состоится горячая линия.

В отделении Социального фонда Карелии состоится еженедельная горячая линия.

Во время горячей линии специалисты раскажут о ежемесячном пособии по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям.

Жители Карелии смогут задать вопросы и получить консультации специалистов отделения Социального фонда республики во вторник, 31 октября, с 11.00 до 13.00.

Телефон горячей линии: 8 (8-142) 79-59-14.





