Студенты Петрозаводского техникума городского хозяйства получают уникальные навыки

Петрозаводский техникум городского хозяйства – единственное образовательное учреждение на Северо-Западе России, в котором реализуется основная профессиональная образовательная программа "Водоснабжение и водоотведение".

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ по эксплуатации сооружений и сетей водоснабжения и водоотведения, очистке природных и сточных вод, проектированию сооружений с учетом климата и рельефа местности. Выпускникам присваивается квалификация "техник" и дополнительная квалификация по рабочей профессии "Лаборант химического анализа".

В сентябре текущего года техникум станет площадкой для проведения Финала VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) по компетенции "Лабораторный химический анализ", который впервые пройдет в гибридном формате, предполагающем симбиоз дистанционных и онлайн-технологий. Химическая лаборатория техникума укомплектована самым современным оборудованием, реактивами и методиками, преподаватели техникума прошли обучение в Академии Ворлдскиллс и имеют статус эксперта регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс в заявленной компетенции.





Выпускники Петрозаводского техникума городского хозяйства успешно трудоустраиваются на предприятиях и в организациях республики. Илья Волков, окончивший техникум в июне 2020 года, уже приступил к работе в Северной аналитической лаборатории.

"Работаю вторую неделю. Коллектив хороший, встретили тепло, все объясняют и показывают. Вначале было страшновато, ведь многого не знаю, многого не умею. Но, как оказалось, самому важному в работе лаборанта – уметь правильно и внимательно читать методику – меня научил мой преподаватель Дмитрий Владимирович Мершуков. Обучаясь в техникуме, я участвовал и в конкурсе профмастерства "ДОКА_юниор", и в региональном чемпионате, и в чемпионате Новогородской области, и в отборочных соревнованиях для участия в финале VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия). Всё это помогает мне не бояться нового и внимательно относиться к поставленной задаче. Работа мне очень нравится!", – рассказал Илья.

Следует напомнить, что в 2020 году прием на обучение по специальности "Водоснабжение и водоотведение" осуществляется на базе основного общего образования (9 классов). Документы можно направить до 25 августа через операторов почтовой связи общего пользования, посредством электронной почты техникума ptghabit@mail.ru, с использованием онлайн-формы заявления на сайте техникума.

Для зачисления в техникум необходимо в срок до 27 августа 2020 года предоставить Уведомление о намерении обучаться в ГАПОУ РК "Петрозаводский техникум городского хозяйства".

Петрозаводский техникум городского хозяйства располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными аудиториями, мастерскими, лабораториями, доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

В непосредственной близости от учебных корпусов имеются благоустроенные общежития.

Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Подробнее об условиях приема на обучение: ptgh.onego.ru/abiturientam/5982.

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