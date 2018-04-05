Вода снизу, вода сверху: пятница в Петрозаводске будет теплой и дождливой

Завтра, 6 апреля, в республике ожидается облачная погода, температура днем до +8 градусов.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в большинстве районов республики пройдет мокрый снег и дождь. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер южных направлений, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью +4, -1, а днем +3, +8 градусов по Цельсию.

В Петрозаводске ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Температура воздуха ночью +1, +3, а днем +6, +8.