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Новости. Погода
17:00, 05 Апреля 2018
фото: sergeydolya.livejournal.com

Вода снизу, вода сверху: пятница в Петрозаводске будет теплой и дождливой

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Завтра, 6 апреля, в республике ожидается облачная погода, температура днем до +8 градусов.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в большинстве районов республики пройдет мокрый снег и дождь. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер южных направлений, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью +4, -1, а днем +3, +8 градусов по Цельсию.

В Петрозаводске ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Температура воздуха ночью +1, +3, а днем +6, +8.

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