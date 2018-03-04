Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
16:24, 04 Марта 2018

Вода вернулась в дома жителей Кукковки

По теме

Одноклассники затравили девочку, ради которой поезд Мурманск-Санкт-Петербург изменил расписание
04.03.18 15:21
Бориса Гребенщикова госпитализировали
04.03.18 14:44
В карельский поселок уже год не ходит автобус, а сотовой связи и интернета здесь не было никогда
04.03.18 13:44
Все новости
Загрузка...

Специалисты "Водоканала" подключили к водоснабжению дома в районе улицы Ровио, сообщили в администрации Петрозаводска.

Устранены последствия повреждения магистрального трубопровода, из-за которого три многоквартирных дома были временно лишены водоснабжения.

Работники АО "ПКС – Водоканал" обнаружили и устранили повреждение трубопровода, все дома подключены к водоснабжению по нормальной схеме.

Напомним, ранее в результате повреждения на инженерных сетях от снабжения водой были временно отключены дома №19, 34 и 38 по улице Ровио, люди оставалис без воды в течение трех дней.

Все это время ситуация находилась под постоянным контролем специалистов администрации города, к домам был организован подвоз воды. Также была предусмотрена схема подачи воды в дома по резервной схеме – на тот случай, если бы ремонтные работы на основном трубопроводе не удалось завершить сегодня.

По теме

Одноклассники затравили девочку, ради которой поезд Мурманск-Санкт-Петербург изменил расписание
04.03.18 15:21
Бориса Гребенщикова госпитализировали
04.03.18 14:44
В карельский поселок уже год не ходит автобус, а сотовой связи и интернета здесь не было никогда
04.03.18 13:44
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-03-04 16:58:26
Пендалей никто не получил? Нам внешний враг совсем не нужен - сами себя изведем в мирное время. Они (враги) просто не знают, что не надо нас трогать. Иначе мы мобилизуемся. Это страшная государственная тайна. Тсс...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.03.2018, 19:40
ВИДЕО: Андрей Кончаловский сделал роскошный подарок своей супруге Юлии Высоцкой
27.02.2018, 09:29
Морозы в Карелии отступят к весне
26.02.2018, 13:16
"Мы живем как после войны"
01.03.2018, 17:40
Центральная газета Финляндии написала про суд об изъятии здания у "секты" в Карелии
25.02.2018, 13:41
ВИДЕО: Жесткое ДТП случилось в центре Петрозаводска
28.02.2018, 21:30
Трусы известной певицы не понравились зрителям и подписчикам

Аналитика

01.03.2018 15:55
Обществоведение
Куда везут собранный в Петрозаводске снег: любопытные фото и видео 7
В распоряжении "Столицы на Онего" оказались фото и видео, свидетельствующие о том, что собранный на Гоголевском мосту снег складируют в нескольких километрах от Петрозаводска - вдоль дороги, прямо у остановки.
Как правильно выбрать квартиру?
01.03.2018 13:06
"А вдруг метеорит прилетит?" 4
27.02.2018 11:23
"Мы живем как после войны" 11
26.02.2018 13:16
В погоне за явкой 4
26.02.2018 12:52
Вся аналитика

Чтиво

01.03.2018 12:49
Без политики
Баба с пакетами 13
Никто не должен потеряться в Петрозаводске. Особенно, фрики.
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
Высокие технологии во имя здоровья 
28.02.2018 16:19
"Переобуваются в прыжке"
28.02.2018 14:36
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым от 1.03
01.03.2018 16:48
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»