Вода вернулась в дома жителей Кукковки

Специалисты "Водоканала" подключили к водоснабжению дома в районе улицы Ровио, сообщили в администрации Петрозаводска.

Устранены последствия повреждения магистрального трубопровода, из-за которого три многоквартирных дома были временно лишены водоснабжения.

Работники АО "ПКС – Водоканал" обнаружили и устранили повреждение трубопровода, все дома подключены к водоснабжению по нормальной схеме.

Напомним, ранее в результате повреждения на инженерных сетях от снабжения водой были временно отключены дома №19, 34 и 38 по улице Ровио, люди оставалис без воды в течение трех дней.

Все это время ситуация находилась под постоянным контролем специалистов администрации города, к домам был организован подвоз воды. Также была предусмотрена схема подачи воды в дома по резервной схеме – на тот случай, если бы ремонтные работы на основном трубопроводе не удалось завершить сегодня.