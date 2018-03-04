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Новости. Происшествия
11:13, 04 Марта 2018

Жители Кукковки третий день сидят без воды

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Аварию на водопроводных сетях устраняют не спеша, сообщают оставшиеся без воды жильцы домов по улице Ровио.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жильцы домов №34, 36 и 19 по улице Ровио, которые сообщили, что у них отключили воду вечером в пятницу 1 марта и до сих пор водоснабжение не восстановлено.

"Аварийные службы перекопали половину тротуара по ул. Ровио д. 34, делают это весьма не спеша. Воды нет. Если проблема касается достаточного малого количества горожан, то это не значит, что можно устранять аварию не спеша", - возмущаются жильцы.


В то же время в мэрии Петрозаводска сообщили, что к отключенным домам организован подвоз воды, который будет продолжен до момента ликвидации повреждения.

Ситуация находится под постоянным контролем специалистов администрации города.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-03-04 13:24:54
Так будет теперь всегда у самобытных. Деньги не зарабатываете на содержание города, который растет безмерно и без обоснования. Ленту с микрорайоном присоединили к Кукковке, да кадетское училище. Ещё 25-этажку воткнут на Балтийской улице. И будет вам счастье.
maestro
2018-03-04 13:10:59
Ни одного контролёра из мэрии на месте аварии не видел, а по телефону жильцы и сами в водоканал звонят. В трёх домах суммарно 540 квартир, т.е. более 1000 человек третьи сутки без холодной воды. Нормально ни помыться, ни посуду помыть, ни вещи постирать, ни в туалет сходить. Работы ведут только в дневное время с перерывами на поесть и погреться. Если бы мэрия что-то контролировала, то работы вели бы несколько бригад без перерывов и круглосуточно. Так разбрасываться своим электоратом перед выборами нельзя господа из Единой России.
Гость
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