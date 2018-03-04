Жители Кукковки третий день сидят без воды

Аварию на водопроводных сетях устраняют не спеша, сообщают оставшиеся без воды жильцы домов по улице Ровио.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жильцы домов №34, 36 и 19 по улице Ровио, которые сообщили, что у них отключили воду вечером в пятницу 1 марта и до сих пор водоснабжение не восстановлено.

"Аварийные службы перекопали половину тротуара по ул. Ровио д. 34, делают это весьма не спеша. Воды нет. Если проблема касается достаточного малого количества горожан, то это не значит, что можно устранять аварию не спеша", - возмущаются жильцы.



В то же время в мэрии Петрозаводска сообщили, что к отключенным домам организован подвоз воды, который будет продолжен до момента ликвидации повреждения.

Ситуация находится под постоянным контролем специалистов администрации города.