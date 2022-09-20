Вода залила проезд к дачным кооперативам под Петрозаводском (ВИДЕО)

Водителей предупреждили о затрудненном проезде к дачам за поселком Деревянка.

Дорога к дачным кооперативам, расположенным за станцией Деревянка в Прионежском районе — СНТ Озерки, Светофор, Елочка и другим — вновь залита водой. Об этом написал читатель паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По его словам, проезд по дороге затруднен, но возможен. Разлив на проезжей части реки Деревянка произошел сразу за поселком.

«Пытался преодолеть этот участок вечером, но в темноте не рискнул. Людей с техникой там в тот момент не было», — рассказал автор поста, предположив, что ремонт может начаться ближе к выходным.

Ранее разлившаяся река в очередной раз затопила проезд под железнодорожным мостом на станции Орзега.