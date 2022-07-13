Водитель автомобиля в Петрозаводске попытался помешать его эвакуации, но не смог (ВИДЕО)

Сотрудник ГИБДД в Петрозаводске не остановил эвакуацию автомобиля, несмотря на появление владельца.

Инцидент на проспекте Ленина зафиксировала камера уличного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

На записи видно, что водитель подбежал к эвакуатору, когда погрузка уже закончилась. Нарушитель обратился к стоявшему рядом сотруднику ГИБДД, но тот не дал команду остановить спецтранспорт.

Видео размещено в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

«Давайте все вместе обсудим действия сотрудников ГИБДД и сотрудников эвакуатора. Видя, как водитель вышел к автомобилю, сотрудник ГИБДД дает команду трогаться быстрее с места эвакуации автомобиля. Согласно статьей 27.13 КоАП РФ в части 1.1 указано, что при появлении владельца автомобиля, процедура эвакуации должна быть прекращена», — говорится в подписи к видео.