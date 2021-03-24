Водитель большегруза, совершивший смертельное ДТП, остался на свободе и с правами

В Муезерском районе осужден водитель, спровоцировавший смертельную аварию, сообщили в прокуратуре Карелии.

Завершен суд над водителем грузовика, совершившим в 2019 году аварию со смертельным исходом в Муезерском районе.

Напомним, "Столица на Онего" писала, в июле 2019 года о смертельной аварии на западе Карелии. Тогда водитель "Камаза", двигавшийся по автодороге "Тикша-Реболы", грубо нарушил требования ПДД, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Нива".

В результате полученных травм 52-летний водитель внедорожника скончался в машине скорой помощи.

По результатам рассмотрения дела Муезерский районный суд вынес обвинительный приговор, назначив осужденному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Приговор суда вступил в законную силу.