Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии будут судить троих мужчин, похитивших предпримателя из-за 3,5 млн рублей 1
24.03.2021 17:30
Ритуальные услуги в России стали лидером по росту доходов в минувшем году 1
24.03.2021 19:40
Чиновники и бизнесмены оценили мастерство заключенных, работающих в колонии на севере Карелии 9
24.03.2021 18:00
Ранее судимый гурман из Петрозаводска не смог пройти мимо изысканного яства 1
24.03.2021 18:40
Теперь россияне смогут жаловаться на высокие цены сразу в суд
24.03.2021 22:00
Стало известно влияние вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию
24.03.2021 20:40
"В нашу жизнь пришли протесты": глава Петрозаводска призвала чиновников прислушиваться к горожанам 21
24.03.2021 15:59

Водитель большегруза, совершивший смертельное ДТП, остался на свободе и с правами

Новости. Происшествия
15:13, 25 Марта 2021
фото: © ГИБДД Карелии
Загрузка...

В Муезерском районе осужден водитель, спровоцировавший смертельную аварию, сообщили в прокуратуре Карелии.

Завершен суд над водителем грузовика, совершившим в 2019 году аварию со смертельным исходом в Муезерском районе.

Напомним, "Столица на Онего" писала, в июле 2019 года о смертельной аварии на западе Карелии. Тогда водитель "Камаза", двигавшийся по автодороге "Тикша-Реболы", грубо нарушил требования ПДД, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Нива".

В результате полученных травм 52-летний водитель внедорожника скончался в машине скорой помощи.

По результатам рассмотрения дела Муезерский районный суд вынес обвинительный приговор, назначив осужденному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Приговор суда вступил в законную силу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-03-25 15:40:53
И что ? Для истерики есть специально обученные люди. Заноза например.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
18.03.2021, 10:30
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2021, 17:40
Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия
20.03.2021, 20:32
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии
20.03.2021, 18:23
Лобовое столкновение автомобилей произошло на трассе в Карелии, трое пострадавших (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 09:28
Капитал
Маленькая прививка от больших проблем!
В Петрозаводске открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а.
"Школа – фантастическая!"
Сегодня 09:27
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях 9
Сегодня 09:10
Глаз в коконе
23.03.2021 14:10
"Благоустройство Петрозаводска определяется выбором горожан" 5
23.03.2021 14:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:12
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Самое невероятное в лишайниках – это их природа" 5
24.03.2021 09:26
"Мусор на Луну не закинешь!" 6
22.03.2021 10:25
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»