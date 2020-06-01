Водитель "Газели" выехал на "встречку" на трассе в Карелии и будет наказан

Автоинспекторы спецвзвода ГИБДД Карелии зафиксировали нарушение правил обгона, которое допустил водитель автомобиля "Газель".
30 мая в Кондопожском районе на 460 километре автодороги "Кола" 57-летний водитель автомобиля "Газель" в нарушение правил выехал на полосу встречного движения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.
За выезд на встречную полосу водителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления автомобилем до шести месяцев. Решение примет суд, сообщили в ГИБДД.
Ранее сообщалось, как в Петрозаводске "легковушка" вылетела на "встречку" и устроила жесткое ДТП.
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