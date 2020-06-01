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Водитель "Газели" выехал на "встречку" на трассе в Карелии и будет наказан

Новости. Происшествия
07:25, 02 Июня 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК
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Автоинспекторы спецвзвода ГИБДД Карелии зафиксировали нарушение правил обгона, которое допустил водитель автомобиля "Газель".

30 мая в Кондопожском районе на 460 километре автодороги "Кола" 57-летний водитель автомобиля "Газель" в нарушение правил выехал на полосу встречного движения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

За выезд на встречную полосу водителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления автомобилем до шести месяцев. Решение примет суд, сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске "легковушка" вылетела на "встречку" и устроила жесткое ДТП.

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