Водитель "Газели" выехал на "встречку" на трассе в Карелии и будет наказан

Автоинспекторы спецвзвода ГИБДД Карелии зафиксировали нарушение правил обгона, которое допустил водитель автомобиля "Газель".

30 мая в Кондопожском районе на 460 километре автодороги "Кола" 57-летний водитель автомобиля "Газель" в нарушение правил выехал на полосу встречного движения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

За выезд на встречную полосу водителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления автомобилем до шести месяцев. Решение примет суд, сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске "легковушка" вылетела на "встречку" и устроила жесткое ДТП.