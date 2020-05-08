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В Петрозаводске "легковушка" вылетела на "встречку" и устроила жесткое ДТП (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:05, 08 Мая 2020
фото: © кадр из видео
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Авария с участием автомобилей Lada Largus и Toyota Carina произошла сегодня на улице Халтурина в Пятом поселке, сообщает ДТП ПТЗ.

8 мая в 08:46 на участке автодороги между улицей Боровая и Суоярвским шоссе столкнулись две "легковушки".  Двигающийся со стороны улицы Боровая Largus выехал на полосу встречного движения, где врезался в Toyota Carina. От встречного касательного столкновения бортами иномарку отбросило вправо. Двум шедшим за Toyota автомобилям удалось "увернуться" от столкновения с Largus.

Причина выезда водителем "Lada Largus" на полосу встречного движения, пока непонятна.

Происшествие обошлось без жертв, сообщает ДТП ПТЗ.

Момент аварии попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее кроссовер жестко протаранил "легковушку" на перекрестке в Петрозаводске.

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