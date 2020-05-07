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Кроссовер жестко протаранил "легковушку" на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
07:45, 08 Мая 2020
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии
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ДТП с участием кроссовера и легкового автомобиля произошло накануне вечером на пересечении Первомайского проспекта и улицы Шотмана в Петрозаводске.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии авария случилась на регулируемом перекрёстке около восьми часов вечера.

Кроссовер, двигаясь по Первомайскому проспекту в сторону центра, наехал сзади на легковой автомобиль. Сила удара была такова, что его отбросило на несколько метров вперед. Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеокамеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.

 

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