Кроссовер жестко протаранил "легковушку" на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием кроссовера и легкового автомобиля произошло накануне вечером на пересечении Первомайского проспекта и улицы Шотмана в Петрозаводске.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии авария случилась на регулируемом перекрёстке около восьми часов вечера.

Кроссовер, двигаясь по Первомайскому проспекту в сторону центра, наехал сзади на легковой автомобиль. Сила удара была такова, что его отбросило на несколько метров вперед. Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеокамеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.