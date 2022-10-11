Водитель грузовика в Карелии получил штраф за разговоры по телефону за рулем

В Медвежьегорске инспекторы ГИБДД остановили водителя с телефоном в руках за рулем грузовика, сообщили в в Госавтоинспекции Карелии.

В Медвежьегорске инспекторы ДПС зафиксировали, как водитель грузового автомобиля разговаривал по телефону во время движения.

В ведомстве напомнили, что пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей.

«С начала года в республике зафиксировано более 1600 нарушений правил использования телефона водителями транспортных средств», - сообщили в ГИБДД Карелии.