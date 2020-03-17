Водитель грузовика в Петрозаводске содрал тонировку после штрафа ГИБДД

В Петрозаводске сотрудники ГИБДД оштрафовали на 500 рублей водителя грузовика за тонировку, сообщили в Госавтоинспекции города.

Во вторник, 17 марта, в ходе профилактического мероприятия "Перекресток" водитель грузового автомобиля был оштрафован на 500 рублей за тонировку бокового стекла машины, которая превышала допустимые показатели.

По информации ГИБДД, водитель грузовика устранил нарушение на месте.

В ГИБДД напомнили, что в соответствии с п. 3.5.2. требований Технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств, светопропускание ветрового (лобового) стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей (при наличии) должно быть не менее 70 процентов.