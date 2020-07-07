890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО) 10
07.07.2020 18:07
Работодателя в Петрозаводске оштрафовали за нежелание оплачивать сотрудникам неотгуленные отпуска 1
07.07.2020 18:40
В Карелии менее чем за месяц убили четырех человек 2
07.07.2020 16:03
Детский омбудсмен Карелии заявил о давлении общественников на суд по делу обвиняемого в педофилии Дмитриева 17
07.07.2020 17:04
"Дитя Демона" принесло победу музыканту из Карелии в Париже 1
07.07.2020 17:20
Еще одна пациентка с коронавирусной инфекцией умерла в Карелии 4
Сегодня 08:53

Водитель иномарки едва не сбил велосипедиста на переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Общество
14:34, 08 Июля 2020
Загрузка...

Нарушителя разыскивают после инцидента, произошедшего 7 июля, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Во вторник, 7 июля, в 12.27 на перекрестке улиц Гоголя и Анохина водитель Peugeot едва не сбил велосипедиста, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

Госавтоинспекция просит помощи в установлении государственного регистрационного знака автомобиля.

Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефону 715-900, 78-44-44.

Камера наружного видеонаблюдения "Сампо.ру" запечатлела произошедшее.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Juniper59
2020-07-08 15:01:08
Чушь-то написана. Не бывает велосипедистов, переходящих по переходу. Если он велосипедист - он должен ехать, и тогда сам нарушает. Если идёт и катит вел рядом - он пешеход.
Автоводителя есть смысл ловить, конечно - но не столько за непропуск пешехода, сколько за выезд на встречку, за обгон на перекрёстке и ПП. Другое дело, что там таких мудрецов можно встретить на регулярной основе, так что меры нужны системные. По уму - организовать бы две полосы и запрет стоянки вверх по Гоголя...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2020, 17:19
Многодетная семья из Медвежьегорского района получила автомобиль
07.07.2020, 18:07
Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО)
02.07.2020, 14:09
"Газпром" намерен построить три газопровода в одном из районов Карелии
02.07.2020, 16:52
В кабинете главы Сортавалы в Карелии произошла потасовка (ВИДЕО)
04.07.2020, 09:19
В Карелии за минувшие сутки COVID-19 выявили почти у полусотни человек
06.07.2020, 14:38
Голый мужчина ворвался в бар Петрозаводска (ВИДЕО 18+)

Аналитика

07.07.2020 12:36
Капитал
Алексей Щепин: "Мусорная" реформа нашла своего инвестора
Глава Минприроды Карелии Алексей Щепин о ходе реализации мусорной реформы в республике, строительстве в Орзеге современного полигона с заводом и биостанцией и раздельном сборе мусора.
Угодья "открепились" 3
06.07.2020 17:26
"Что приняли, то и выполняем все по стойке смирно" 6
03.07.2020 13:14
Явка провалена 33
02.07.2020 12:55
Геннадий Боднарчук: "Избиратели требуют от нас покончить с практикой уплотнительной застройки" 5
01.07.2020 09:13
Вся аналитика

Чтиво

07.07.2020 12:13
Без политики
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
В самом разгаре лето – пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
От идеи до прибыли.  Как получить пошаговую "инструкцию" по развитию бизнеса в Карелии?
30.06.2020 15:37
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»