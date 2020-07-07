Водитель иномарки едва не сбил велосипедиста на переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Нарушителя разыскивают после инцидента, произошедшего 7 июля, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Во вторник, 7 июля, в 12.27 на перекрестке улиц Гоголя и Анохина водитель Peugeot едва не сбил велосипедиста, переходившего дорогу по пешеходному переходу.



Госавтоинспекция просит помощи в установлении государственного регистрационного знака автомобиля.

Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефону 715-900, 78-44-44.



Камера наружного видеонаблюдения "Сампо.ру" запечатлела произошедшее.