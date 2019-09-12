Водитель иномарки погиб в жутком ДТП в Петрозаводске (ФОТО)

Новости по теме
Загрузка...
На улице Красноармейской автомобиль Opel врезался в фуру и загорелся, водитель погиб, сообщает УГИБДД по Карелии.
По информации ведомства, в 14.25 водитель Opel двигался по улице Красноармейской со стороны Кукковки в направлении улицы Гоголя и врезался в фуру Volvo.
Легковой автомобиль после столкновения загорелся. Водитель погиб.
На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
По камерам наружного наблюдения можно проследить путь Opel перед столкновением.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
06.09.2019, 08:05
09.09.2019, 12:50
12.09.2019, 15:57
07.09.2019, 10:05
Аналитика
Сегодня 12:52
Политкухня
Итоги единого дня голосования в России проанализировал политолог Олег Реут.
10.09.2019 14:11
09.09.2019 14:57
05.09.2019 10:59
Чтиво
Сегодня 12:20
Личное мнение
Не нужно бояться, что роботы заменят людей.
10.09.2019 07:30
30.08.2019 09:55
Медиа
11.09.2019 20:16
Опрос
Вы довольны работой скорой помощи в Петрозаводске?
Комментарии