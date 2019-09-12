Водитель иномарки погиб в жутком ДТП в Петрозаводске (ФОТО)

На улице Красноармейской автомобиль Opel врезался в фуру и загорелся, водитель погиб, сообщает УГИБДД по Карелии.

По информации ведомства, в 14.25 водитель Opel двигался по улице Красноармейской со стороны Кукковки в направлении улицы Гоголя и врезался в фуру Volvo.

Легковой автомобиль после столкновения загорелся. Водитель погиб.



Столица на Онего



Столица на Онего



Столица на Онего



Столица на Онего

На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

По камерам наружного наблюдения можно проследить путь Opel перед столкновением.