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Новости. Происшествия
15:57, 12 Сентября 2019
фото: © karelia.news

Водитель иномарки погиб в жутком ДТП в Петрозаводске (ФОТО)

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На улице Красноармейской автомобиль Opel врезался в фуру и загорелся, водитель погиб, сообщает УГИБДД по Карелии.

По информации ведомства, в 14.25 водитель Opel двигался по улице Красноармейской со стороны Кукковки в направлении улицы Гоголя и врезался в фуру Volvo.

Легковой автомобиль после столкновения загорелся. Водитель погиб.


Столица на Онего


Столица на Онего


Столица на Онего


Столица на Онего


© karelia.news

На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Обстоятельства ДТП устанавливаются.


© karelia.news

По камерам наружного наблюдения можно проследить путь Opel перед столкновением.

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Комментарии

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ppppp
2019-09-12 17:21:58
Жесть. У меня два варианта. Либо синий, либо гонщик лет 20-30 с пяти-шестилетним стажем.
Неизвестно
2019-09-12 16:32:50
почему то на видео нет ничего
ANT
2019-09-12 16:17:11
Жесть... Судя по повреждениям опель не ожидал, что на дороге кроме него могут быть ещё машины, и они могут перед впередиедущими остановиться. Крепко ушел под фуру, без торможения. Теперь у родных горе, а ему уже всё равно...
Дмитрий Солоницын
2019-09-12 16:14:11
Я видел это, ехал в противоположном направлении. Ужас!
Гость
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