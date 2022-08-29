Водитель иномарки получил травмы в аварии на трассе в Карелии

Водитель «BMW» попал в ДТП на трассе «Кола» в Карелии и был травмирован.
В субботу, 17 сентября, в Медвежьегорском районе в час ночи на 614 км. автодороги «Кола» произошло ДТП. Об этом информирует Госавтоинспекция.
По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «BMW» съехал с дороги. В результате ДТП он был травмирован.
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