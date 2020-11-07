Водитель иномарки пошел на нелепый таран в Петрозаводске (ВИДЕО)

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09:53, 08 Ноября 2020
фото: Камера наблюдения компании "Ситилинк" / скриншот
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В столице Карелии водитель легкового автомобиля совершил странный маневр и устроил ДТП

Авария произошла днем седьмого ноября на пересечении улицы Луначарского и набережной Гюллинга в Петрозаводске.

Водитель легкового автомобиля выезжал с набережной Гюллинга на улицу Луначарского. В момент правого поворота он протаранил автомобиль, двигавшийся навстречу.

Момент дорожного происшествия зафиксировала камера наблюдения "Ситилинк". Ролик опубликован в сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Ранее сообщалось, что мертвецки пьяный водитель в Петрозаводске протаранил автобус с пассажирами.

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Комментарии

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протестанутый
2020-11-08 10:25:52
Диванные , срочно нужна схема
User
2020-11-08 10:46:12
протестанутый, сбежать хочешь?
кир
2020-11-08 11:27:34
User, давно кнут не ходил по твоей спине. Егерь уехал в Финляндию и не пишет более. А тебе, трусливому, всю жизнь плохо будет.
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