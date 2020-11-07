Водитель иномарки пошел на нелепый таран в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии водитель легкового автомобиля совершил странный маневр и устроил ДТП

Авария произошла днем седьмого ноября на пересечении улицы Луначарского и набережной Гюллинга в Петрозаводске.

Водитель легкового автомобиля выезжал с набережной Гюллинга на улицу Луначарского. В момент правого поворота он протаранил автомобиль, двигавшийся навстречу.

Момент дорожного происшествия зафиксировала камера наблюдения "Ситилинк". Ролик опубликован в сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Ранее сообщалось, что мертвецки пьяный водитель в Петрозаводске протаранил автобус с пассажирами.