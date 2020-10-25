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Мертвецки пьяный водитель в Петрозаводске протаранил автобус с пассажирами (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:00, 26 Октября 2020
фото: © ДТП Петрозаводска и Карелии
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Водитель иномарки, у которого в крови обнаружилось 1,51 промилле алкоголя в крови устроил ДТП в Петрозаводске.

В воскресенье, 25 октября, в 19.41 на пересечении улиц Ключевая и Судостроительная 47-летний водитель автомобиля Subaru Forester не справился с управлением и протаранил пассажирский автобус, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог. Кроссовер выезжал с улицы Ключевая на улицу Судостроительная. Поворачивая налево водитель выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автобусом.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

Алкотестер показал состояние опьянения у водителя 1,51 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В отношении водителя составлен административный протокол за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

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