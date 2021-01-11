Водитель иномарки пропал в Карелии в Рождество (ФОТО)

Полиция Прионежского района разыскивает 26-летнего мужчину, пропавшего 7 января, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Прионежского района разыскивают без вести пропавшего 26-летнего Евгения С. Он не выходит на связь с родственниками с 7 января. Может передвигаться на автомобиле Renault Logan синего цвета госномер "А046СН 51".

Всех, кто обладает значимой информацией о разыскиваемом, полиция просит незамедлительно сообщать по номерам телефонов: +7(814-2) 57-96-16, 739-638 или +7-911-403-62-66.