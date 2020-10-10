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Водитель иномарки сбил 13-летнего ребенка в Петрозаводске

Новости. Происшествия
09:24, 11 Октября 2020
фото: ГИБДД Карелии
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Подросток с травмами госпитализирован, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 10 октября, в 17.30 на пешеходном переходе на ул. Калинина-Загородная в Петрозаводске произошел наезд на ребенка.

Так, 42-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил 13-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Подросток с ушибами доставлен в ДРБ. По факту ДТП проводится проверка.

"Водители, при подъезде к пешеходному переходу заранее снижайте скорость движения автомобиля. Пешеход имеет преимущество в пересечении дороги по пешеходному переходу", - напоминают в Госавтоинспекции.

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