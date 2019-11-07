Подписаться
Новости. Происшествия
08:58, 07 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

Водитель иномарки сбил ребенка на переходе в Петрозаводске

Загрузка...

ДТП произошло 6 ноября на улице Чапаева, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 18.25 на ул. Чапаева, 17 водитель Kia Rio не уступил дорогу и сбил 10-летнего мальчика, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадал пешеход. Госпитализирован в ДРБ.

Ранее пожилой водитель сбил 7-летнего ребенка на трассе "Сортавала".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.11.2019, 18:00
Вышли новые детективные сериалы, которые стоит посмотреть
03.11.2019, 16:15
Трассы в Карелии не будут очищать от снега
31.10.2019, 13:36
Мусоровозы "начали эвакуировать" машины в Петрозаводске (ВИДЕО)
02.11.2019, 09:20
Появилось видео с места смертельной аварии в Карелии (ВИДЕО)
03.11.2019, 11:00
Волки съели собаку в поселке Карелии
01.11.2019, 08:05
Лидера бандитской группировки Карелии будут судить за жестокие убийства

Аналитика

05.11.2019 10:42
Обществоведение
"Давайте сначала в старых школах порядок наведем" 1
Руководитель родительской организации детей-инвалидов в Карелии борется за наведение порядка в специализированных интернатах и считает неправильным строительство коррекционной школы в Соломенном.
Сделано в Карелии – сделано для бизнеса
31.10.2019 15:41
Ответ Грете Тунберг 14
31.10.2019 11:31
"Можно и из провинции делать федеральный проект"
31.10.2019 10:32
Безопасный дом и добрый двор
30.10.2019 16:55
Вся аналитика

Чтиво

06.11.2019 14:44
Без политики
Как выбрать планировку квартиры
В этой статье вы узнаете, как выбрать планировку квартиры, которая идеально подойдёт для вашей семьи.
"Мы потеряли, а вернее, у нас отняли что-то очень важное..." 5
05.11.2019 14:33
Преимущества таунхауса: стоит ли выбирать?
31.10.2019 09:24
Пять вопросов, которые помогут выбрать квартиру в Петрозаводске
30.10.2019 15:03
архив чтиво

Медиа

Ваше право" на ТНТ-ОНЕГО
06.11.2019 11:52
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»