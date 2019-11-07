Водитель иномарки сбил ребенка на переходе в Петрозаводске

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ДТП произошло 6 ноября на улице Чапаева, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 18.25 на ул. Чапаева, 17 водитель Kia Rio не уступил дорогу и сбил 10-летнего мальчика, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадал пешеход. Госпитализирован в ДРБ.
Ранее пожилой водитель сбил 7-летнего ребенка на трассе "Сортавала".
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