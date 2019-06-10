Водитель иномарки сбил ребенка на трассе в Карелии

ДТП произошло 9 июня на трассе "Петрозаводск - Суоярви", сообщили в ГИБДД Карелии.

В 18.05 на 88 км автодороги "Петрозаводск-Суоярви" 32-летний водитель автомобиля Kia Spectra совершил наезд на внезапно вышедшего на проезжую часть дороги 12-летнего пешехода, который рядом с собой катил велосипед.

В результате ДТП ребёнок получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.