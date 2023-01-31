Водитель из Китая сбил мотоциклиста в Карелии и попал по суд

Суд привлек к ответственности гражданина Китая, который за рулем автомобиля нарушил ПДД в Олонецком районе Карелии.

Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.

В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что 21-летний гость из Поднебесной ехал на легковом автомобиле по одному из поселков Олонецкого района. Он приблизился к перекрестку по второстепенной дороге и не пропустил мотоциклиста, ехавшего по главной.

В результате происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения, которые квалифицированы как легкий вред здоровью.

Виновный в ДТП подвергнут административному наказанию в виде штрафа.

