Водитель из Санкт-Петербурга рискнул здоровьем своего ребенка в Карелии

В Лахденпохском районе гость из соседнего региона, перевозивший ребенка с нарушением правил, сообщили в ГИБДД Карелии.

Инспекторы ДПС проконтролировали безопасность дорожного движения в Лахденпохском районе.

Вечером 30 июня в поселке Ихала водитель из Санкт-Петербурга перевозил 10-летнего ребенка с нарушениями требований ПДД к детским перевозкам.

в ГИБДД напомнили, перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осуществляться в детском удерживающем устройстве или с использованием ремня безопасности. На переднем сиденье легкового автомобиля ребенка до 11 лет (включительно) можно перевозить только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

«Берегите детей, не подвергайте опасности их жизнь!» — призывает ГИБДД Карелии.