Водитель легковушки чуть не сбил семь человек на перекрестке в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Машина вылетела на тротуар на улице Анохина, где шесть пешеходов успели отскочить, а ребенок оказался на капоте.

Как сообщает ДТП ПТЗ, авария с участием пешехода и легкового автомобиля произошла сегодня в 12:43 на регулируемом перекрестке на пересечении улицы Анохина и проспекта Ленина.

Легковушка двигалась по улице Анохина в сторону Первомайского проспекта. По всей видимости, уходя от столкновения с выехавшим на перекресток для осуществления левого поворота авто, водитель предпринял небезопасный маневр вправо, после чего выехал на угол перекрестка на тротуар. Автомобилист сбил стойку дорожного знака и прокатил на капоте ребенка. Шесть пешеходов успели отскочить в сторону.

Момент ДТП запечатлели камеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети "Сампо.ру".

Ранее автомобиль вылетел на тротуар и едва не врезался в здание Паспортной службы в Петрозаводске.