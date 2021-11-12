Водитель лесовоза попал в больницу после ДТП с камневозом на подъезде к Петрозаводску

В ГИБДД Карелии рассказали подробности аварии в Прионежском районе с участием двух тягачей.

Напомним, в минувший четверг, 16 декабря, в 10.40 на 127 км автодороги на 128 километре автодороги «Петрозаводск–Вознесенье» столкнулись два седельных тягача с прицепами. Автопоезда развернуло на проезжей части. В результате происшествия на этом участке трассы автодороги А-215 было временно ограничено движение, проезд осуществлялся в реверсивном режиме.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, водитель лесовоза MAN в составе с полуприцепом допустил столкновение с встречным тягачом Volvo в составе с полуприцепом. В результате происшествия водитель лесовоза получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

По данным ГИБДД Карелии, с начала рабочей недели на дорогах республики произошло 10 дорожных аварий, в которых пострадали 12 человек. В том числе, 9 участников движения получили травмы при столкновении автомобилей. Наибольшее число ДТП происходит из-за несоответствия скорости движения автомобиля конкретным дорожным условиям.