890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Одной из самых молодых жертв коронавируса в Карелии стала 30-летняя женщина 5
16.12.2021 14:29
В Петрозаводске нашли странного водителя, устроившего «шоу» на оживленной кольцевой развязке 2
16.12.2021 14:42
Девушки из Петрозаводска покорили Москву на Кубке страны по фитнес-аэробике (ФОТО) 1
16.12.2021 18:00
Жители Петрозаводска давно не помнят такую запущенную площадь Кирова (ФОТО) 9
16.12.2021 10:40

Водитель лесовоза попал в больницу после ДТП с камневозом на подъезде к Петрозаводску

Новости. Происшествия
09:10, 17 Декабря 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии

Новости партнеров

В ГИБДД Карелии рассказали подробности аварии в Прионежском районе с участием двух тягачей.

Напомним, в минувший четверг, 16 декабря, в 10.40 на 127 км автодороги на 128 километре автодороги «Петрозаводск–Вознесенье» столкнулись два седельных тягача с прицепами. Автопоезда развернуло на проезжей части. В результате происшествия на этом участке трассы автодороги А-215 было временно ограничено движение, проезд осуществлялся в реверсивном режиме.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, водитель лесовоза MAN в составе с полуприцепом допустил столкновение с встречным тягачом Volvo в составе с полуприцепом. В результате происшествия водитель лесовоза получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

По данным ГИБДД Карелии, с начала рабочей недели на дорогах республики произошло 10 дорожных аварий, в которых пострадали 12 человек. В том числе, 9 участников движения получили травмы при столкновении автомобилей. Наибольшее число ДТП происходит из-за несоответствия скорости движения автомобиля конкретным дорожным условиям.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Д.Ю
2021-12-17 09:30:45
Родился в рубашке
кир
2021-12-17 09:30:10
Водители трудолюбивые более полезны, чем блогеры.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2021, 07:15
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
13.12.2021, 12:38
Умер подполковник УФСИН Карелии Денис Захаров
12.12.2021, 15:27
Зарплату более 200 тыс. рублей в Петрозаводске предлагают не только начальникам
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
14.12.2021, 15:44
На «Зеленой тропе» в Петрозаводске планируется строительство автодороги

Чтиво

15.12.2021 14:38
Кофе со сливками
«От своих решений не отказываюсь» 22
Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов.
Зима как «катастрофа» 22
07.12.2021 14:42
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»