Водитель маршрутки в Петрозаводске скрылся после ДТП с 4-летним ребенком

В карельской столице пострадал маленький ребенок после экстренного торможения маршрутки, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Во вторник на перекрестке улиц Профсоюзов и Связи водитель маршрутного автобуса №5 (принадлежит ООО "АТП") применил экстренное торможение.

В результате в салоне упал 4-летний пассажир. Водитель маршрутки скрылся с места происшествия.

Мать привезла ребенка в ДРБ. Проводится проверка.